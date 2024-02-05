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Неапольский Бронкс прощается с ветхим жильём и крупнейшим в мире муралом Марадоны

Мурал с изображением Диего Марадоны появился в Неаполе в 2017 году
Мурал с изображением Диего Марадоны появился в Неаполе в 2017 году Авторское право Marco Cantile/LaPresse
By Euronews
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Большие дома, построенные в 80-х годах прошлого века после сильного землетрясения в Южной Италии, будут снесены, а на их месте появится современное удобное жильё. Жители района вместе с тем размышляют, как спасти красивые огромные муралы, которыми украшены стены зданий.

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Его называют Бронксом, но это не район Нью-Йорка, а окраина Неаполя, район рабочего класса, где в конце 80-х годов прошлого века были построены в срочном порядке два больших жилых дома после сильного землетрясения, которое произошло в Южной Италии.

После 40 лет ожидания и 7 лет борьбы за строительство нового более удобного жилья, неапольцы могут наконец праздновать победу. На месте обветшавших зданий появятся новые, меньшие по размеру, но окружённые зелёными зонами и спортивными площадками.

"Мы начали ставить перед учреждениями реальную, конкретную проблему, говоря, что__360 семей__в Сан-Джованни-а-Тедуччо имеют право на жилье, достойное жилье", - вспоминает Розария Кордоне из Комитета жильцов.

Снос старых зданий также приведет к потере граффити известного уличного художника Йорита, который украсил ими эти дома. Одно из его настенных изображений легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, игравшего за местный клуб, считается самым большим в мире. Марадона несколько лет выступал за местный футбольный клуб "Наполи" и дважды в его составе становился чемпионом Италии.

"Я удивлен невероятными чувствами, которые люди проявили ко мне, и прежде всего не ко мне, а к моим работам, особенно к Диего. Меня завалили сообщениями и звонками, я не могу пройти без того, чтобы кто-нибудь не сказал мне, что нужно что-то сделать, чтобы спасти Диего", - рассказал в беседе с Euronews Йорит.

"Мы позаботимся о том, чтобы снос этой стены проходил под надлежащим контролем, чтобы можно было восстановить все её части, где-нибудь неподалеку", - обещает Лаура Лието, советник по городскому планированию Неаполя.

Сохранение произведений искусства важно, но не меньше, чем предоставление удобного жилья для неапольцев, напоминают городские власти.

"Я твердо верю в ценность искусства, культуры и социального объединения: это то, что делает нас по-настоящему людьми. Поэтому теперь, когда мы выиграли эту борьбу за лучшие дома, нам нужно бороться за то, чтобы сказать, что после домов, работы и еды мы - люди, и нам также нужны искусство и культура", - убежден Йорит.

Два старых здания, символизирующие деградацию квартала Сан-Джованни-а-Тедуччо на восточной окраине Неаполя, будут снесены, чтобы освободить место для новых удобных домов, которых заслуживают семьи людей, которые годами борются за красоту своего квартала.

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