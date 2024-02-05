По словам Херардо Мартино, медики клуба сочли, что участие в игре в Гонконге может привести к травме, и не рекомендовали Месси выходить на поле.

РЕКЛАМА

Нападающий футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси не сыграл в товарищеском матче со звёздами Гонконга, чем вызвал негодование гонконгских болельщиков и даже местных властей.

Они потребовали от руководства "Интера" объяснений, почему лучший футболист планеты просидел всю игру на скамейке запасных, а часть пришедших на стадион любителей футбола пожелали вернуть потраченные на билеты деньги.

Главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино позже объяснил, что это было решение медиков клуба, которые сочли, что участие Месси в матче нежелательно, так как может привести к травме из-за обнаруженного воспаления мышц бедра.

Товарищеская встреча завершилась победой "Интера" со счётом 4:1.