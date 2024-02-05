By Euronews

Грузинские спецслужбы перехватили груз с 14 килограммами взрывчатки, следовавший из Украины в Россию, сообщили в Контртеррористическом центре Службы госбезопасности страны.

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Служба госбезопасности Грузии сообщила, что изъяла несколько взрывных устройств и большое количество взрывчатки, предназначавшиеся для транспортировки в Россию.

Согласно сообщению СГБ, в качестве контейнеров для перевозки взрывчатых веществ и устройств использовались два аккумулятора от электромобиля. Груз был доставлен в Грузию из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию 19 января.

"Установлено, что семь граждан Грузии, трое украинцев и два гражданина Армении причастны к ввозу взрывных устройств в Грузию, их транспортировке внутри страны, перевозке одного контейнера в РФ и размещении другого в Тбилиси... Вовлечение граждан Грузии и использование грузинской территории могло быть организовано для того, чтобы переложить вину на нашу страну за возможные террористические акты, будь то внутри Грузии или за рубежом", - заявил руководитель Контртеррористического центра СГБ Бача Мгеладзе.

Взрывные устройства содержат пластичное взрывчатое вещество С-4 военного назначения, которое можно активировать с помощью электродетонатора и специального таймера, отметили в ведомстве. Общий вес задержанной партии - около 14 килограммов. Таймеры были заранее запрограммированы на активацию, добавили в СГБ Грузии.

В результате оперативно-розыскных и следственных действий установлено, что перевозку организовал гражданин Украины Андрей Шарашидзе, уроженец города Батуми.