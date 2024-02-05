Это уже пятая поездка госсекретаря США на Ближний Восток после нападения ХАМАС на Израиль и начала ответной операции "Железные мечи". Она проходит на фоне ударов США и их союзников по проиранским боевикам в Сирии, Ираке и Йемене.

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Минздрав сектора Газа сообщает, что в результате израильских авиаударов в понедельник в центральной части анклава погибли не менее 30 человек. Подконтрольное ХАМАС ведомство отмечает, что снаряды попали в жилые дома и мечеть.

На кадрах, опубликованных палестинским информационным агентством Wafa, местные жители разбирают завалы в городе Дейр-эль-Балах в поисках выживших. Всего с начала войны, по подсчетам Минздрава Газы, погибли 27 478 человек.

Израиль заверяет, что наносит удары только по объектам боевиков.

Дипломатические попытки остановить войну

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в понедельник в Саудовскую Аравию. Цель поездки, в ходе которой он посетит еще несколько стран Ближнего Востока, добиться прогресса в диалоге по вопросу об освобождении заложников, захваченных и удерживаемых ХАМАС, мирном урегулировании конфликта и управлении сектором Газа по завершении боевых действий.

Эти темы поднимались и на встрече главы МИД Франиции Стефана Сежурне с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который ранее сообщил, что 17 из 24 батальонов ХАМАС уничтожены.

"Трагедию в Газе необходимо остановить. Мы требуем соблюдения международного гуманитарного права всеми сторонами, немедленного прекращения огня и масштабной гуманитарной помощи. Мы слышим высказывания, которые сеют ненависть к палестинцам или даже призывают к совершению военных преступлений. Они становятся все более частыми в Израиле, и их транслируют политические лидеры. Мы считаем это серьезным", - отметил французский министр.

ООН: Жителям Газы нужна гуманитарная помощь

Гуманитарные агентства ООН сообщили в понедельник, что в Газе была обстреляна автоколонна, доставлявшая в сектор продовольственную помощь. Передвигаться по разрушенному анклаву после почти четырех месяцев безостановочных бомбардировок и обстрелов чрезвычайно трудно, говорят сотрудники организации.

"За январь удалось отправить только четыре автоколонны. Это примерно 35 грузовиков с продовольствием, которого хватит лишь на 130 тысяч человек", – рассказал директор Всемирной продовольственной программы ООН в Палестине Мэтью Холлингворт.

По его словам, этого недостаточно, чтобы предотвратить голод в Газе.