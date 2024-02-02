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Полиция ищет подозреваемого в применении "едкого вещества"

Подозреваемый
Подозреваемый Авторское право Metropolitan Police/
By Euronews и AP
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Британская полиция разыскивает подозреваемого после того, как девять человек получили ранения в результате применения "едкого вещества" в Лондоне.

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В результате инцидента в районе Клэпхэм 31 января пострадали: женщина и двое её детей, трое взрослых, которые пришли им на помощь,  и трое сотрудников полиции.

Детектив-суперинтендант Александр Касл назвал случившееся “ужасающим инцидентом”. Он уточнил, что травмы служителей правопорядка считаются незначительными. О состоянии остальных пока ничего не сообщается.

Касл заявил, что проводятся тесты с целью определить, какое именно "коррозийное вещество" было применено к пострадавшим. Он сказал, что полиция разыскивает мужчину, которого видели убегающим с места происшествия.

Благодаря изображению с камер видеонаблюдения, датированному 31 января 2024 года, полиция вышла на след Абдулы Эзеди. По мнению следователей, он известен пострадавшей 31-летней женщине.

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