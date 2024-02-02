ХАМАС изучает предложение о прекращении огня

By Euronews

ХАМАС изучает парижское предложение о прекращении огня в Газе и указывает, что в нем отсутствуют некоторые ключевые элементы

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Представители ХАМАС заявили, что группировка изучает предложенное соглашение о прекращении огня.

Однако, по их словам, в проекте сделки, которая включает длительные перерывы в боевых действиях в Газе и обмен израильских заложников на палестинских заключенных, отсутствуют некоторые ключевые элементы.

Инициатива, выработанная ранее на встрече в Париже с участием представителей Египта, Израиля, Катара и США, не предусматривает постоянного прекращения огня.

Израильские лидеры заявили, что будут продолжать борьбу, пока ХАМАС не будет разгромлен. ХАМАС требует вывода израильских войск из Газы.

По данным министерства здравоохранения анклава, в ходе израильской операции погибли 27 тысяч палестинцев, более 66 тысяч получили ранения. 85 % населения были вынуждены покинуть свои дома, четверть из них голодают.

В последние недели ключевым объектом наземного наступления Израиля стал Хан-Юнис. Десятки тысяч людей бежали оттуда на юг, в Рафах.

Этот пограничный город превращается в "котел отчаяния", заявляют в ООН.

Йенс Лаерке, представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов: "В последние дни тысячи палестинцев продолжают бежать на юг, где уже проживает более половины населения Газы, составляющего около 2,3 миллиона человек. Большинство из них живут во временных сооружениях, палатках или под открытым небом. Рафах - это котел отчаяния, и мы боимся того, что будет дальше".

На границе с Газой продолжаются протесты израильтян, которые пытаются блокировать доставку гуманитарной помощи в Газу. Они требуют, чтобы ХАМАС сначала освободил заложников.