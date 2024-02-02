Пить или не пить? Французы переходят на дождевую воду

By Euronews

В условиях роста цен французы вынуждены экономить. Дорожает даже вода, поэтому некоторые пьют дождевую

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Все больше французов сейчас используют дождевую воду для своих повседневных нужд. Два года назад бывший инженер закопал в своем саду резервуар объемом 7 000 литров для сбора и фильтрации дождевой воды. Проект обошелся в 8 000 евро.

"Когда идет дождь, вода стекает с крыши по двум водосточным трубам. Затем они сходятся к резервуару", - рассказывает инженер.

Загрязнение воздуха и различные вещества, которые скапливаются на крыше, делают дождевую воду непригодной для питья, поэтому внутри дома установлена еще одна серия фильтров, в том числе с активированным углём, которые также используются на станциях очистки питьевой воды.

На кухне - два крана. Один - с непитьевой водой, другой - с питьевой. Получать ее стало возможным благодаря фильтрам, которые, по словам новатора, уничтожают 99,9 процента бактерий.

"Мы не очень доверяли водопроводной воде, которая пригодна для питья, но проходит химическую обработку. Но теперь мы используем процесс очистки, который мы контролируем и который, по нашему мнению, является более здоровым", - говорит инженер.

Во Франции сбор дождевой воды и превращение ее в питьевую не разрешены, но и не запрещены. По данным Главного управления здравоохранения, системы фильтрации дождевой воды не всегда достаточны, поэтому пить отфильтрованную дождевую воду все-таки не рекомендуется.