Елена Зеленская: Украина будет бороться за каждого похищенного Россией ребенка

By Euronews

Первая леди Украины Елена Зеленская открыла в Риге международную конференцию "Война России против детей".

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Первая леди Украины обвинила Россию в использовании "всего преступного арсенала" в "войне против детей Украины". Елена Зеленская, выступая на конференции в Риге, сообщила, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину погибли более 520 детей и свыше тысячи получили ранения.

По ее словам, из тысяч детей, незаконно вывезенных Россией из Украины, вернулись только 388. Зеленская заявила, что при таких темпах потребуются годы, чтобы их вернуть. И это уже будут взрослые люди.

Елена Зеленская, первая леди Украины:"Для тех, кто считает, что это излишняя драматизация и в современном мире такого быть не может, давайте вспомним, что такое уже происходило и происходит сейчас. В настоящее время тысячи людей в Латвии, Литве, Польше и Чехии ищут свои настоящие корни - все те люди, которые были насильно вывезены во время различных войн, чьи имена были изменены, чей язык был отнят, люди, над которыми поставили ужасный эксперимент".

Елена Зеленская подчеркнула, что Украина будет бороться за каждого похищенного ребенка и указала на необходимость международной поддержки.

По оценкам украинской прокуратуры, около 20 000 детей были насильственно вывезены в Россию, Беларусь или оккупированные российскими силами регионы Украины.