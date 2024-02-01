Международный суд ООН отклонил иск Украины к РФ о "терроризме"

By Euronews и EBU, AP

Судьи в Гааге постановили, что РФ нарушила отдельные положения Декларации по вопросу о борьбе с терроризмом 2003 года, но отклонили остальные претензии Киева о нарушениях Москвой Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

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Международный суд ООН отклонил дело Украины о "терроризме" против России. Судьи в Гааге постановили, что РФ нарушила отдельные положения Декларации по вопросу о борьбе с терроризмом 2003 года, но отклонил остальные претензии Киева о нарушениях Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года в связи с деятельностью Москвы на востоке Украины.

Как пояснила Джоан Донохью, председательствующая на этом заседании Высшего суда ООН, "обращаясь к утверждению Украины о том, что Российская Федерация нарушила свои обязательства по пункту 1 статьи 18, заявитель утверждает, в частности, что ответчик не проинструктировал своих должностных лиц не заниматься финансированием терроризма. В связи с этим Украина просит суд признать, что РФ нарушила свои обязательства по ICSFT (Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма - прим.ред.) не из-за действий, предпринятых государственными должностными лицами в их личном качестве, а из-за предполагаемой политики Российской Федерации по финансированию вооруженных сил. группы на востоке Украины. Этот запрос не подпадает под действие статьи 18 ICSFT и, следовательно, не может быть удовлетворен".

Суд приходит к выводу, что нет убедительных доказательств, свидетельствующих о непринятии Российской Федерацией практически осуществимых мер по предотвращению перемещения средств в Украину в целях финансирования терроризма Джоан Донохью председатель Международного суда ООН

Рассматривая вопрос о том, нарушила ли РФ обязательство по статье 18, не осуществив мониторинг и пресечение деятельности определенных кругов по сбору средств на её территории, и отказавшись признать ДНР или ЛНР экстремистскими или террористическими, суд напомнил о предыдущих выводах о том, что у России "не было разумных оснований подозревать, что указанные средства должны были использоваться в целях финансирования терроризма, и, соответственно, она не была обязана замораживать эти средства".

Гаагский трибунал отклонил требование Украины к Москве выплатить репарации за нападения на востоке страны, в которых обвиняют пророссийских украинских повстанцев, включая крушение рейса 17 авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года, в результате которого погибли все 298 пассажиров и членов экипажа.

Важно, что в соответствии с обеими конвенциями имеются нарушения со стороны Российской Федерации. Это самый первый случай, когда РФ официально, юридически признана нарушителем международного права. Это действительно очень ценно, и мы надеемся, мы считаем, что это станет для нас важным краеугольным камнем для продвижения вперёд. В частности, в этом суде, но также в других судах, в других юрисдикциях Антон Кориневич

Бригада "Азов" использует гаубицы для обстрела российских позиций вЛуганской области, передаёт АР, поскольку украинские войска продолжают испытывать нехватку боеприпасов.

По словам командира расчета, ситуация на Кременчугском направлении напряженная, российская армия каждый день совершает нападения, тогда как "Азов" сталкивается с нехваткой боеприпасов и запчастей для ремонта американских гаубиц, которые они получили в сентябре прошлого года.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, июль 2023 г. Слухи о его скором увольнении из-за разногласий с президентом были опровергнуты администрацией Владимира Зеленского. AP/Ukrainian Presidential Press Office

На данный момент поставлено лишь 10% от необходимого количества. В бригаде заявили, что постоянно изобретают новые боевые стратегии для сдерживания русских, но чтобы перейти в контратаку, требуется значительно больше боеприпасов.

Евроcоюз поставит Украине только половину из обещанного миллиона снарядов к концу марта, заявил в среду глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после встречи министров обороны ЕС в Брюсселе. « Я ожидаю, что к концу марта эта цифра увеличится на 200 000 снарядов», что « чуть больше 52% от целевого показателя», установленного в прошлом году, добавил он.

Президент России провёл в среду совещание по вопросам экономического развития оккупированных украинских территорий. По словам Путина, в прошлом году Москва потратила почти два триллиона рублей на “комплексную” программу развития подконтрольных России районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Более двух миллионов местных жителей там уже получают социальные выплаты, добавил он. Путин призвал российские банки начать работать на оккупированных территориях.

Между тем министерство обороны России заявило в четверг, что сбило ночью и утром одиннадцать украинских беспилотников над приграничными с Россией регионами Украины. Рано утром ещё четыре украинских беспилотника были уничтожены над Белгородской областью, а два беспилотника были сбиты над Воронежской областью, согласно тому же источнику.