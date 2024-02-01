Фронда фермеров нависла над европейским саммитом

Удушающая бюрократия, слишком низкие доходы, бесконтрольная иностранная конкуренция, резкий рост цен на топливо – европейские фермеры приехали выпустить пар в Брюссель, где главы стран ЕС собираются обсудить "будущее сельского хозяйства" континента.
Сельскохозяйственный кризис ворвался в повестку европейского саммита. В Брюссель, где в четверг проходит встреча глав 27 стран ЕС, въехали не менее тысячи тракторов.
Фермеры – по данным полиции, это в основном бельгийцы, французы и итальянцы – с ночи развели огонь на Люксембургской площади, недалеко от здания Европейского совета. Этот сектор, а также кольцевая развязка Шумана станут центром акции – здесь состоятся выступления протестующих.
Главная итальянская конфедерация фермерских профсоюзов Coldiretti объявила, что соберёт в столице Европы около тысячи своих членов, чтобы осудить "безумие, угрожающее сельскому хозяйству". В среду вечером французские и бельгийские фермеры совместно блокировали один из пунктов на границе, осуждая "нечестную" конкуренцию, закрепленную, по их мнению, в соглашениях о свободной торговле, в частности с южноамериканским блоком "Меркосур", и, призывая политиков сделать "очень решительные заявления" в четверг.
В ответ на протесты Еврокомиссия пообещала предоставить "частичное" отступление от экологических обязательств на 2024 год и рассмотреть механизм ограничения импорта мяса птицы, яиц и сахара из Украины.
Париж рад, что Брюссель "отреагировал на просьбы Франции"
Решений от Европы ждут не только фермеры. Так, Эммануэль Макрон проведёт отдельные переговоры с Урсулой фон дер Ляйен о "будущем европейского сельского хозяйства". Французский лидер намерен получить гарантии от Брюсселя, которые позволили бы подтвердить проанонсированные Парижем меры поддержки отрасли и покончить с противостоянием на французских дорогах.