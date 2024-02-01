Фронда фермеров нависла над европейским саммитом

Удушающая бюрократия, слишком низкие доходы, бесконтрольная иностранная конкуренция, резкий рост цен на топливо – европейские фермеры приехали выпустить пар в Брюссель, где главы стран ЕС собираются обсудить "будущее сельского хозяйства" континента.

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Сельскохозяйственный кризис ворвался в повестку европейского саммита. В Брюссель, где в четверг проходит встреча глав 27 стран ЕС, въехали не менее тысячи тракторов.

Фермеры – по данным полиции, это в основном бельгийцы, французы и итальянцы – с ночи развели огонь на Люксембургской площади, недалеко от здания Европейского совета. Этот сектор, а также кольцевая развязка Шумана станут центром акции – здесь состоятся выступления протестующих.

Главная итальянская конфедерация фермерских профсоюзов Coldiretti объявила, что соберёт в столице Европы около тысячи своих членов, чтобы осудить "безумие, угрожающее сельскому хозяйству". В среду вечером французские и бельгийские фермеры совместно блокировали один из пунктов на границе, осуждая "нечестную" конкуренцию, закрепленную, по их мнению, в соглашениях о свободной торговле, в частности с южноамериканским блоком "Меркосур", и, призывая политиков сделать "очень решительные заявления" в четверг.

В ответ на протесты Еврокомиссия пообещала предоставить "частичное" отступление от экологических обязательств на 2024 год и рассмотреть механизм ограничения импорта мяса птицы, яиц и сахара из Украины.

Протестующие снесли статую промышленника Джона Коккериля на Люксембургской площади Брюсселя, неподалёку от Европарламента.

Париж рад, что Брюссель "отреагировал на просьбы Франции"

Решений от Европы ждут не только фермеры. Так, Эммануэль Макрон проведёт отдельные переговоры с Урсулой фон дер Ляйен о "будущем европейского сельского хозяйства". Французский лидер намерен получить гарантии от Брюсселя, которые позволили бы подтвердить проанонсированные Парижем меры поддержки отрасли и покончить с противостоянием на французских дорогах.