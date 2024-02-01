By Euronews

Шведской активистке Грете Тунберг грозит штраф в размере 2500 фунтов стерлингов за нарушение общественного порядка во время акции протеста. Тунберг предстала перед судом в Лондоне.

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Шведская экоактивистка Грета Тунберг предстала перед судом в Лондоне в рамках процесса по делу о нарушении общественного порядка.

Во время акции протеста, проходившей в центре Лондона в октябре прошлого года, демонстранты перекрыли улицу, где проходила встреча руководителей нефтяных компаний. Полицейские попросили манифестантов уйти с проезжей части и перейти на тротуар. Многие отказались это сделать. Тогда полиция задержала Тунберг и еще несколько человек.

Ожидается, что судебный процесс продлится два дня. Тунберг, если ее признают виновной, грозит штраф в размере 2500 фунтов стерлингов.