By Euronews

Французские фермерские профсоюзы объявили, что прекращают акцию по перекрытию дорог, ведущих в крупнейшие города страны.

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Два крупнейших фермерских профсоюза Франции объявили о решении приостановить протесты и снять блокаду дорог по всей стране. На этот шаг аграрии пошли после того, как правительство премьера Габриэля Атталя объявило о комплексе мер по поддержке сельскохозяйственного сектора страны.

Арно Гайо, президент Jeunes Agriculteurs:"Учитывая последние заявления правительства, мы решили на данный момент изменить наши действия. Мы планируем перейти к новым формам протеста".

Представители профсоюзов указывают, что блокада дорог прекратится при условии получения ими "быстрого письменного уведомления", в котором будут указаны все обязательства, взятые на себя правительством.

Что обещает фермерам французское правительство?

Власти, в частности, обещали выделить фермерам финансовую помощь в размере 150-ти миллионов евро и снизить налоги на хозяйства, передаваемые от старшего поколения к более молодым. Глава правительства сказал, что стремление к продовольственному суверенитету Франции будет закреплено на законодательном уровне. Кроме того, было заявлено, что Франция по-прежнему будет выступать против подписания Евросоюзом соглашения о свободной торговле со странами МЕРКОСУР (Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем).

В свою очередь министр сельского хозяйства Марк Фесно, объявил о выделении пакета в два миллиарда евро тем, кто начинает заниматься фермерством.

Профсоюзы заявляют, что возобновят протесты, если власти не выполнят свои обещания.