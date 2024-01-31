Война в Украине: в бой идут беспилотники

By Euronews

Новая атака российских дронов на Харьков и Николаев. Украина утверждает, что нанесла беспилотный удар по НПЗ под Санкт-Петербургом

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Города на востоке Украины стали объектами новых многочисленных атак российских дронов. Сообщается, что в Харькове несколько человек получили ранения в результате взрыва одного из шести беспилотников иранского производства возле жилого района. Взрыв повредил здания на большой территории и оставил глубокую воронку на дороге. Город неоднократно подвергался воздушным атакам с момента российского вторжения почти два года назад.

Маргарита Морозова, местная жительница:

"Нас штора спасла ещё более-менее: она, видно... стекло вывалилось, а мы уже выскочили. А так нас покосило бы полностью. Как-то я всегда слышала, когда летит ракета, а в этот раз не услышала".

В Николаеве один мужчина пострадал после атаки на склад хранения.

По данным украинской стороны, нанесён также ущерб нефтеперерабатывающему заводу под Санкт-Петербургом в России. В последние недели Киев также усилил удары по российской инфраструктуре.