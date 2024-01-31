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Борис Надеждин сдал в ЦИК подписи избирателей в свою поддержку

Борис Надеждин
Борис Надеждин Авторское право AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Борис Надеждин - единственный политик, открыто выступающий против войны в Украине, который планирует участвовать в выборах президента России. 31 января Надеждин сдал в ЦИК коробки с подписями избирателей.

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Борис Надеждин, выдвиженец на пост президента России от партии "Гражданская инициатива" представил в Центризбирком подписи избирателей в свою поддержку.

ЦИК должен принять решение о его регистрации в качестве кандидата в течение 10 дней. Надеждин - единственный политик, открыто выступающий против войны в Украине, который планирует участвовать в выборах главы государства.

Борис Надеждин, кандидат в президенты России:"Что я точно могу сказать... Я не собираюсь править Россией 25 лет. Через 25 лет мне будет 85 лет. И глядя на Байдена, мне кажется, что это плохая идея".

Тысячи россиян выстраивались в очередь у штабов политика по всей стране, чтобы поддержать его выдвижение. Многие представители российской оппозиции, призывали отдать свою подпись за Надеждина, называя это легальной формой протеста против войны в Украине. 

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Песков сказал, что в Кремле не рассматривают Надеждина "как соперника" Путина на предстоящих выборах.

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