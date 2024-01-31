В Рафах прибыл грузовик с десятками трупов

By Euronews

В одну из больниц на юге сектора Газа грузовик доставил десятки трупов. Их захоронили в братской могиле. Обстоятельства гибели людей неизвестны

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Десятки палестинцев стали за последние сутки жертвами новых израильских ударов по сектору Газа.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху снова подтвердил, что Израиль не станет выводить войска из анклава до полного уничтожения группировки ХАМАС.

По последним данным, число мирных жителей, убитых с начала израильской операции, превысило 26 тысяч и продолжает расти.

Во вторник в больницу Наджар в Газе прибыл грузовик, в котором находилось около 80 тел палестинцев. Их захоронили в общей могиле на кладбище Рафаха. Обстоятельства гибели людей неизвестны. По одной из версий, они были убиты на территории анклава, по другой - в Израиле, и уже потом были отправлены в Газу.

Сообщается, что это не первый такой грузовик с трупами за последние несколько недель.

Недавно разразился скандал, связанный с агентством ООН по оказанию помощи палестинским беженцам. 12 его сотрудников обвиняют в участии в кровавом нападении на Израиль 7 октября. Из-за этого целый ряд государств отказался от финансирования агентства.

ООН призывает страны-доноры продолжить поддержку БАПОР, утверждая, что ему нет альтернативы.

Сигрид Кааг, старший координатор ООН по гуманитарным вопросам и восстановлению в Газе: "Очень важно, чтобы мы признали центральную роль, которую БАПОР играет в секторе Газа. Сейчас идет дискуссия, и страны-доноры, конечно, установили свои параметры, а также внесли ясность. Это постоянная дискуссия. Но нет никакой замены гуманитарной роли, которую играет агентство в Газе".

Накануне израильская армия опубликовала кадры, на которых, по ее словам, запечатлены бои с палестинскими боевиками в Хан-Юнисе, заявив, что "силы ЦАХАЛ ликвидировали террористов, провели рейды на объекты террористической инфраструктуры и обнаружили большое количество оружия".

Ранее представитель ХАМАС сообщил, что движение получило предложение по перемирию, выработанное на переговорах с участием Египта, Израиля, Катара и США в Париже, но подчеркнул, что заложники будут освобождены только после вывода израильских войск из Газы.