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Рим возмущен условиями содержания в венгреской тюрьме гражданки Италии

Будапешт, Венгрия
Будапешт, Венгрия Авторское право RTL Hungary via AP
By Euronews
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Почти год итальянка Илария Салис находится в венгерской тюрьме. Женщину обвиняют в нападении на неонацистов. На суд Салис доставили в наручниках на запястьях и лодыжках, и с цепью на талии. В Италии возмущены отношением к заключенной.

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Рим выразил протест Будапешту в связи с условиями содержания в тюрьме строгого режима итальянской гражданки. Илария Салис, 39 летняя школьная учительница и активистка-антифашист, находится в пенитенциарном учреждении Венгрии вот уже почти год.

На судебные слушания женщину доставили в наручниках на запястьях и лодыжках. На ее талии была цепь, которую держал охранник.

Министр иностранных дел Италии предположил, что обращение с Салис нарушает нормы ЕС, и вызвал для объяснений посла Венгрии в Италии.

Отец Иларии в ужасе от увиденного.

Роберто Салис, отец обвиняемой:"Такие условия в Италии считались бы пыткой. Нельзя так обращаться с заключенными. Мы не в состоянии понять, что может быть такое различие в законодательствах стран, входящих в европейское сообщество".

Иларию Салис обвиняют в участии в нападении на двух предполагаемых неонацистов в Будапеште в феврале прошлого года.

Женщине грозит более 11 лет тюрьмы. Она заявляет о своей невиновности. Судебное разбирательство отложено до мая.

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