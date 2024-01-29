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ЦИК зарегистрировал кандидатуру Путина

Путин на церемонии в Санкт-Петербурге 27 января
Путин на церемонии в Санкт-Петербурге 27 января Авторское право Pavel Bednyakov/Copyright 2024 Sputnik
By Ирина Шелудкова
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Глава государства не примет участие в предвыборных дебатах. На данный момент зарегистрированы еще трое кандидатов.

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Центризбирком России зарегистрировал кандидатуру Владимира Путина для участия в предстоящих президентских выборах. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах. Штаб кандидата объявил о старте агитационной кампании. 

В президентской кампании Путин принимает участие как самовыдвиженец. Его официально поддерживает партия "Единая Россия". 

На данный момент зарегистрированы еще трое кандидатов. 

Жесткий контроль над политической системой России, который Путин установил за годы пребывания у власти, делает его переизбрание практически гарантированным.

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