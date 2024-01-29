Франция: разгневанные фермеры блокируют Парижский регион

By Euronews

В Бельгии, Германии и Франции не прекращаются протесты фермеров. Участники акций выводят улицы городов сельскохозяйственную технику и блокируют дороги.

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Французские фермеры, несмотря на уступки властей, возобновили протесты с удвоенной силой. Демонстранты блокируют восемь автомагистралей ведущих в Париж. Фермеры говорят, что будут держаться до тех пор, пока правительство не ответит на их требования. Власти мобилизовали 15 000 полицейских и жандармов, чтобы не допустить осады столицы и крупных городов страны.

Участница протеста:"Я думаю, что население нас поддерживает. Они поняли, что мы сыты по горло. Мы не можем заниматься дешевым сельским хозяйством. Продовольственная корзина - это одно, но нам также нужно иметь возможность зарабатывать на жизнь торговлей" .

Против аграрной политики правительства выступают и немецкие фермеры. В понедельник они вывели более 550 тракторов на дороги Гамбурга и перекрыли доступ к порту. На вокзале Даммтор фермеры провели манифестацию под лозунгом "Против налогового и бюрократического безумия".

Сотни фермеров вышли на улицы бельгийского муниципалитета Тюрнхаут, провинции Антверпен. Демонстранты выступили против соглашения по ограничению выбросов азота, одобренного парламентом, и европейских законов о сельском хозяйстве. Протестующие заблокировали несколько дорог.