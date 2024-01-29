Суд Гонконга утвердил ликвидацию компании Evergrande

By Euronews

Один из крупнейших застройщиков в мире China Evergrande будет ликвидирован. Такое решение принял в понедельник Высокий суд Гонконга.

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Суд Гонконга вынес постановление о ликвидации одного из крупнейших китайских застройщиков - компании China Evergrande.

Решение принято в связи с тем, что руководство компании не смогло предоставить четкий план реструктуризации.

Долги девелопера превышают 300 миллиардов долларов. О дефолте компания объявила еще в 2021 году. В сентябре прошлого года полицией был задержан основатель и владелец Evergrande Group китайский миллиардер Хуэй Ка Ян.

До оглашения сегодняшнего судебного решения стоимость акций застройщика упала более чем на 20%, после чего Гонконгская фондовая биржа приостановила торги ценными бумагами Evergrande.

Как отмечают аналитики, процесс ликвидации компании может занять несколько лет.