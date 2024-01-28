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Италия: мужчину оправдали после проведённых в тюрьме 32 лет

Кто же на самом деле убил трех человек на Сардинии, правоохранительным органам установить пока не удалось
Кто же на самом деле убил трех человек на Сардинии, правоохранительным органам установить пока не удалось Авторское право AP Photo
By Euronews
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Дело было пересмотрено, после того как у осужденного на пожизненное заключение за тройное убийство мужчины сменился адвокат.

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Правозащитники утверждают, что это самая крупная ошибка в истории судебной системы Италии. В субботу Апелляционный суд Рима полностью оправдал человека, которому пришлось провести в тюрьме почти 33 года.

Беньямино Дзункедду было 26 лет в январе 1991 года, когда в Синнаи, коммуне недалеко от Кальяри на Сардинии, произошло тройное убийство. 

Мужчину арестовали через месяц, так как на на него указал свидетель - один из выживших после нападения. Во многом основываясь на свидетельских показаниях в июне 1992 года Дзункедду был приговорен к пожизненному заключению, несмотря на его заявления о том, что он не имеет к преступлению никакого отношения.

В 2017 году за дело взялся новый адвокат, обнаруживший ряд нестыковок, а позже от своих показаний отказался и главный свидетель, признавшийся, что не видел лица нападавшего. По словам мужчины, в том что убийца Дзункедду ему сказал один из полицейских.

В ноябре 2023-го года Беньямино Дзункедду освободили, а в субботу  27 января апелляционный суд подтвердил, что он невиновен.

Кто же на самом деле совершил убийство на Сардинии, правоохранительным органам выяснить пока не удалось.

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