Италия: мужчину оправдали после проведённых в тюрьме 32 лет

By Euronews

Дело было пересмотрено, после того как у осужденного на пожизненное заключение за тройное убийство мужчины сменился адвокат.

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Правозащитники утверждают, что это самая крупная ошибка в истории судебной системы Италии. В субботу Апелляционный суд Рима полностью оправдал человека, которому пришлось провести в тюрьме почти 33 года.

Беньямино Дзункедду было 26 лет в январе 1991 года, когда в Синнаи, коммуне недалеко от Кальяри на Сардинии, произошло тройное убийство.

Мужчину арестовали через месяц, так как на на него указал свидетель - один из выживших после нападения. Во многом основываясь на свидетельских показаниях в июне 1992 года Дзункедду был приговорен к пожизненному заключению, несмотря на его заявления о том, что он не имеет к преступлению никакого отношения.

В 2017 году за дело взялся новый адвокат, обнаруживший ряд нестыковок, а позже от своих показаний отказался и главный свидетель, признавшийся, что не видел лица нападавшего. По словам мужчины, в том что убийца Дзункедду ему сказал один из полицейских.

В ноябре 2023-го года Беньямино Дзункедду освободили, а в субботу 27 января апелляционный суд подтвердил, что он невиновен.

Кто же на самом деле совершил убийство на Сардинии, правоохранительным органам выяснить пока не удалось.