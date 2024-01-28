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Турция: нападение на католическую церковь в Стамбуле

Стамбул
Стамбул Авторское право Emrah Gurel/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Правоохранительные органы Турции ведут поиск злоумышленников, совершивших нападение на церковь Святой Марии в Стамбуле. Жертвой атаки стал по меньшей мере один человек.

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В Стамбуле совершено нападение на католическую церковь. По словам губернатора провинции Стамбул, погиб один человек. Раненых нет.

Злоумышленники скрылись. Их разыскивает полиция. Городская прокуратура начала расследование.

Атаке подверглась церковь Святой Марии в районе Сарыер. Вооруженные люди в масках ворвались в здание во время молитвы и открыли стрельбу.

Сообщается, что большинство прихожан храма составляют живущие в Стамбуле итальянцы.

Власти Турции решительно осудили вооруженное нападение. Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что в ближайшее время подозреваемые будут пойманы.

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