Турция: нападение на католическую церковь в Стамбуле

By Euronews

Правоохранительные органы Турции ведут поиск злоумышленников, совершивших нападение на церковь Святой Марии в Стамбуле. Жертвой атаки стал по меньшей мере один человек.

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В Стамбуле совершено нападение на католическую церковь. По словам губернатора провинции Стамбул, погиб один человек. Раненых нет.

Злоумышленники скрылись. Их разыскивает полиция. Городская прокуратура начала расследование.

Атаке подверглась церковь Святой Марии в районе Сарыер. Вооруженные люди в масках ворвались в здание во время молитвы и открыли стрельбу.

Сообщается, что большинство прихожан храма составляют живущие в Стамбуле итальянцы.

Власти Турции решительно осудили вооруженное нападение. Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что в ближайшее время подозреваемые будут пойманы.