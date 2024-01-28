By Euronews

ОБНОВЛЕНИЕ: группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на церковь в Стамбуле, в результате которого погиб один человек.

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Экстремистская группировка заявила поздно вечером в воскресенье Aamaq (медиа-подразделению "Исламского государства"), что “напала на собрание неверующих христиан во время их политеистической церемонии” в церкви Санта-Мария в районе Буюкдере в Стамбуле.

Тунджер Джихан, 52-летний мужчина, застреленный во время нападения, "был... человеком, который не сделал ничего плохого. На самом деле, он даже не был христианином, он был алевитом”, - заявил Associated Press адвокат церкви Авсин Хатипоглу, добавив, что они попросят власти усилить меры безопасности в этом районе.

Община алевитов Турции - одно из крупнейших религиозных меньшинств страны. Алевиты идентифицируют себя как мусульмане, хотя их практика в корне отличается от двух основных ветвей ислама, суннитской и шиитской.

Родственники и друзья несут гроб Тунджера Джихана, убитого во время нападения на католическую церковь в Стамбуле, 29 января 2024 г. Sercan Ozkurnazli/AP

Ранее в Турции задержали двух главных подозреваемых в воскресном нападении. По словам главы МВД Турции Али Ерликая, оба - иностранцы. Один из них - гражданин Таджикистана, другой - России. Он добавил, что полиция провела обыски в 30 местах и задержала предположительно причастных к стрельбе.

Частное информационное агентство DHA сообщило, что в ходе полицейских рейдов был задержан 51 человек, 23 из них были направлены в центры временного содержания в ожидании депортации. Также говорится, что двое подозреваемых ездили на автомобиле, привезенном из Польши в Стамбул год назад, которым ни разу не пользовались до дня стрельбы.

Двое нападавших в масках открыли стрельбу во время воскресеной мессы, но запаниковали и убежали после того, как оружие заклинило.

Все еще не оправившись от нападения, духовенство церкви Санта-Мария открыло свои двери для прессы в понедельник, заявив, что месса возобновится в четверг. Скамьи и стены здесь испещрены пулевыми отверстиями. Там, где был убит Тунджер Джихан, оставлен букет.

По данным государственного агентства Anadolu, 3 января 25 подозреваемых членов "Исламского государства" были арестованы по всей Турции и обвинены в подготовке нападений на церкви и синагоги.

"Исламское государство" ранее не нападало на места отправления культа в Турции, отмечают наблюдатели, но совершило серию смертоносных нападений, включая стрельбу в ночном клубе Стамбула в 2017 году, в результате которой погибли 39 человек, и взрыв бомбы в Анкаре в 2015 году, в результате которого погибли 109 человек.

Власти Турции решительно осудили вооруженное нападение. Президент Реджеп Тайип Эрдоган сразу после атаки выразил надежду, что в ближайшее время подозреваемые будут пойманы.