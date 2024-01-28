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Финляндия: во второй тур президентских выборов выходят Стубб и Хаависто

Финляндия
Финляндия Авторское право Emrah Gurel/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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В Финляндии, где завершилось голосование в первом туре президентских выборов, по предварительным данным, лидируют Александр Стубб и Пекка Хаависто.

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На президентских выборах в Финляндии по предварительным данным лидирует экс-премьер Александр Стубб, кандидат от правоцентристской Национальной коалиционной партии. Он набирает более 28% голосов избирателей. За ним следует бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто - его поддержали порядка 25% проголосовавших граждан.

Ни один из кандидатов не приближается к отметке в 50%. Таким образом, скорее всего, в стране состоится второй тур выборов. Его проведение намечено на 11 февраля.

Полномочия нынешнего президента Саули Ниинистё, занимавшего пост максимальные два срока подряд, истекают в феврале этого года.

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