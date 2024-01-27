Крушение Ил-76: Киев не может подтвердить гибель военнопленных

В Украине заявили, что действительно планировали вернуть 65 человек из так называемого "списка Симонян" домой, но никаких достоверных данных, что именно они были на борту разбившегося Ил-76, у них нет.

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В украинском штабе по обращению с военнопленными подтвердили, что 65 бойцов ВСУ из российского списка пассажиров рухнувшего Ил-76 действительно должны были обменять на россиян.

По данным украинской стороны, они действительно планировали вернуть 65 человек из этого списка домой, но никаких достоверных данных, что именно они были на борту Ил-76, у них нет.

‼️ У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими відбулася зустріч з рідним та близькими українських... Posted by Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими on Friday, January 26, 2024

Вечером в пятницу Следственный комитет России опубликовал в своем Telegram-канале фрагмент видео с камеры наблюдения на военном аэродроме. Заявляется, что на этих кадрах запечатлена посадка украинских военнопленных в транспортный самолет Ил-76, который впоследствии потерпел крушение в Белгородской области.

Однако из-за плохого качества видеозаписи определить, что именно на ней происходит, практически невозможно, также не представляется возможным понять, когда и где именно происходила съемка.

Ранее представитель главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил в интервью "Радио Свобода", что, по данным украинской разведки, в морг в Белгороде после падения самолета доставили всего 5 тел, что соответствует количеству личного состава его экипажа.

Указывается также, что родственники военных из списка, посмотрев опубликованные Россией видео с места катастрофы, не увидели на кадрах с телами и фрагментами тел признаков, которые бы говорили, что это их близкие.

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился 24 января в Корочанском районе Белгородской области. Миноброны РФ заявило, что в результате крушения погибли 65 украинских военнопленных, предназначенных для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Ведомство также назвало крушение "терактом" и обвинило Киев в его совершении. Позже в сбитии самолета Киев обвинил и президент РФ Владимир Путин.

Украинское руководство настаивает на участии в расследовании международных независимых экспертов. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предостерег от преждевременных выводов о причинах падения Ил-76, призвав дождаться выяснения всех обстоятельств.