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Генштаб ВСУ: Россия за сутки обстреляла более 120 населенных пунктов Украины

Украинские военные наносят удары по позициям российских войск вблизи Бахмута из САУ "Богдана", 26 января 2024 года
Украинские военные наносят удары по позициям российских войск вблизи Бахмута из САУ "Богдана", 26 января 2024 года Авторское право Efrem Lukatsky/AP
By Euronews
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Российская армия обстреляла из артиллерии более 120 украинских населенных пунктов, сообщили в Генштабе ВСУ. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. По словам главы Белгородской области РФ, Украина нанесла несколько ударов по территории региона.

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Российская армия в ночь на субботу атаковала Украину четырьмя беспилотниками типа Shahed и ракетой "Искандер-М", сообщили в Генштабе ВСУ.

За минувшие сутки под артиллерийским обстрелом оказались более 120 населенных пунктов.

В Херсонской области повреждены жилые дома, торговый центр и детский сад. 

"Я быстро схватила телефон и спустилась вниз. Крыша сыпется, все окна повылетали. И двери, и окна с рамами... Двери полностью разбиты. Мы теперь без окон, без дверей", - рассказала жительница Херсона Людмила.

В результате обстрела Белополья в Сумской области повреждены многоквартирный дом, линии электропередачи и газопровод низкого давления.

В Славянске (Донецкая обл.) ракета попала в керамический цех, частично разрушены близлежащие жилые дома и детский сад
В Славянске (Донецкая обл.) ракета попала в керамический цех, частично разрушены близлежащие жилые дома и детский садEfrem Lukatsky/AP

Обстановка на Восточном фронте остается сложной, Россия наращивает интенсивность наступательных действий на Северском и Бахмутском направлениях, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Глава Белгородской области России Вячеслав Гладковпишет в телеграм-канале, об ударах по региону со стороны Украины. По его словам, сбит беспилотник, два населенных пункта были обстреляны из минометов.

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