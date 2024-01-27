By Euronews

Российская армия обстреляла из артиллерии более 120 украинских населенных пунктов, сообщили в Генштабе ВСУ. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. По словам главы Белгородской области РФ, Украина нанесла несколько ударов по территории региона.

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Российская армия в ночь на субботу атаковала Украину четырьмя беспилотниками типа Shahed и ракетой "Искандер-М", сообщили в Генштабе ВСУ.

За минувшие сутки под артиллерийским обстрелом оказались более 120 населенных пунктов.

В Херсонской области повреждены жилые дома, торговый центр и детский сад.

"Я быстро схватила телефон и спустилась вниз. Крыша сыпется, все окна повылетали. И двери, и окна с рамами... Двери полностью разбиты. Мы теперь без окон, без дверей", - рассказала жительница Херсона Людмила.

В результате обстрела Белополья в Сумской области повреждены многоквартирный дом, линии электропередачи и газопровод низкого давления.

В Славянске (Донецкая обл.) ракета попала в керамический цех, частично разрушены близлежащие жилые дома и детский сад Efrem Lukatsky/AP

Обстановка на Восточном фронте остается сложной, Россия наращивает интенсивность наступательных действий на Северском и Бахмутском направлениях, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Глава Белгородской области России Вячеслав Гладковпишет в телеграм-канале, об ударах по региону со стороны Украины. По его словам, сбит беспилотник, два населенных пункта были обстреляны из минометов.