Арина Соболенко выиграла Australian Open

Белорусская теннисистка не отдала по ходу турнира ни сета, а в финале победила китаянку Циньвэнь Чжэн – 6:3, 6:2.

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Не отдав по ходу турнира ни сета, белорусская теннисистка Арина Соболенко второй год подряд победила на Australian Open. В финале первого в сезоне турнира "Большого шлема" она в двух партиях обыграла главную сенсацию турнира, китаянку Циньвэнь Чжэн – 6:3, 6:2.

Соболенко сделала брейк во втором гейме. А отыграв тройной брейк-пойнт в третьем гейме, не упускала инициативу до самого конца.

Для 25-летней белоруски это вторая победа на турнирах "Большого шлема" и 14-я на турнирах WTA.