ООН: четверть населения сектора Газа голодает

By Euronews

ООН заявила, что испытывает сложности с доставкой гуманитарной помощи на север Газы из-за обстрелов и ограничений Израиля.

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Некоторым жителям города Газа, на севере палестинского анклава, приходится использовать корм для животных, чтобы испечь хлеб.

Гуманитарная ситуация в секторе становится всё более тяжелой с каждым днем. В ООН заявили, что испытывают трудности с доставкой помощи на север Газы из-за непрекращающихся обстрелов и установленных Израилем ограничений.

23-летний Удей Самир в последний раз видел муку в октябре.

"Сегодня 109-й день войны. Я помню, что в последний раз ел белую муку на первой или второй неделе войны", — рассказывает он.

Считается, что на севере сектора Газа остаются сотни тысяч людей, хотя большая часть населения переместилась на юг. В ООН считают, что голодает четверть жителей анклава.

По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, в результате боевых действий погибли более 25 тысяч жителей сектора. ООН и многие международные организации заявляют, что не видят причин сомневаться в этих цифрах.