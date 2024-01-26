Синнер не пустил Джоковича в финал Australian Open

By Euronews

Итальянский теннисист Янник Синнер вопреки всем ожиданиям выбил из дальнейшей борьбы на Australian Open первую ракетку мира серба Новака Джоковича

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Серб Новак Джокович сенсационно проиграл в полуфинале Открытого чемпионата Австралии итальянскому теннисисту Яннику Синнеру. Для первой ракетки мира это поражение на турнире стало первым за последние шесть лет.

Встреча закончилась со счетом 6:1, 6:2, 6:7, 6:3 в пользу итальянца, посеянного под четвертым номером.

Джокович является рекордсменом по числу побед на Открытом чемпионате Австралии, на его счету 10 титулов. А всего в активе серба - 24 трофея "Большого шлема".

Четвёртая ракетка мира, Синнер, стал первым представителем своей страны, которому удалось добраться до финала Australian Open в одиночном разряде.

22-летний теннисист стал самым молодым финалистом турнира с 2008 года. Тогда до этой стадии дошёл Джокович.