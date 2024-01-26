Семьи украинских военнопленных ждут новостей после падения Ил-76

By Euronews

Москва обвиняет в крушении самолета Киев, в Киеве говорят, что "не располагают информацией" о случившемся.

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Пока Россия и Украина спорят о причинах авиакатастрофы в Белгородской области, семьи находящихся в плену украинцев мучительно ожидают новостей.

Москва утверждает, что Украина сбила Ил-76, который перевозил 65 украинцев для обмена. В Киеве настаивают на том, что "не располагают информацией" о том, что военно-транспортный самолет был сбит украинской ПВО, как и о том, что на его борту действительно находились украинские военнопленные.

"Уже нет сил проливать слезы — такая ситуация. Но хуже всего то, что все ждали начала этих обменов. После последнего обмена все думали, что начинается, потому что, как мы всегда говорим, это наш главный призыв. Мы должны открыть глаза миру, чтобы он проснулся и понял, что плен — это не вариант сохранения жизни", — говорит представительница семей военнопленных Евгения Синельник.

Независимые эксперты считают, что самолет, вероятно, был сбит ракетой "земля-воздух", которые есть как у России, так и у Украины.

Утром в среду "Украинская правда" со ссылкой на источники в разведке написала, что ГУР имеет отношение к падению Ил-76, но после заявлений Москвы о нахождении на борту украинских военнопленных удалила статью.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Россия не уведомляла Украину о том, что пленные будут перевозиться авиатранспортом и не запрашивала «режим тишины» на этом участке — в отличие от предыдущего обмена.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал провести международное расследование инцидента.