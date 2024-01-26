Саммит Италия - Африка: у Рима есть план

By Euronews

Рим готовится к саммиту Италия - Африка, где представит стратегический план, главная цель которого - устранить коренные экономические причины массовой миграции с Черного континента

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28-29 января итальянское правительство проведет саммит со странами Африки.

Как ожидается, в Рим прибудут более 50 делегаций, в основном - с Черного континента, а также лидеры ЕС и представители международных организаций.

Цель конференции - представить стратегический план Италии, призванный пересмотреть подход страны к африканскому региону.

Это один из приоритетов правительства с момента его прихода к власти, и он станет одним из ключевых вопросов саммита "Большой семерки", на котором будет председательствовать Италия.

"План будет стоить около 3 миллионов евро в год и рассчитан на четыре года, - передает из Рима корреспондент Euronews Джорджа Орланди. - Его цель - расширить энергетическое сотрудничество с африканскими странами и помочь им в различных областях, включая здравоохранение, образование и ряд других секторов, но главная задача - устранить коренные экономические причины массовой миграции из Африки. Некоторые критики утверждают, что в нем нет четкой стратегии. Мы спросили эксперта в этой области, будет ли этот план эффективным".

Джампаоло Сильвестри, генеральный секретарь "Фонда АВСИ":

"Мы все с нетерпением ждали деталей этого плана. Но, как уточняется в постановлении правительства, стратегия будет изложена начиная с этой конференции и в ближайшие недели. Мы хотели бы, чтобы план действий был в основном сосредоточен на потребностях Африки, государствах и гражданских обществах стран. Мы также хотели бы, чтобы в нем использовался подход "снизу вверх", то есть чтобы ничего не навязывалось сверху. Одним из положительных аспектов "Плана Маттеи" является его долгосрочное видение - другими словами, мы не имеем дело с единичными чрезвычайными ситуациями, как в случае с прибытием мигрантов, а говорим о долгосрочной стратегии".

Судя по всему, Рим хочет играть более важную роль в Средиземноморском регионе. Но реализация этого плана станет испытанием как для Италии, так и для Европы.