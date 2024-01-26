Исход палестинцев из Хан-Юниса

Тысячи палестинцев бегут из Хан-Юниса на запад: бои на юге сектора Газа продолжаются. В городе Газе в результате израильского удара погибли не менее 20 человек, пришедших за помощью.

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Тысячи палестинцев бегут из Хан-Юниса на запад, поскольку боевые действия между ХАМАС и израильской армией на юге сектора Газа продолжаются всё с большей интенсивностью.

Израильские танки были замечены вокруг поврежденных зданий, откуда поднимался столб дыма, на той же дороге, по которой целые семьи несли свои вещи, чтобы покинуть этот район. Внезапно раздался звук выстрелов, и люди побежали в укрытие.

Две женщины рассказали, что израильская армия заставила их покинуть школу Фейсала, где они укрывались, и задержала многих молодых людей.

"Внезапно они (израильтяне) начали призывать в микрофоны покинуть это место в течение получаса", — сказала Амаль, палестинская мать, сбежавшая из школы с трехдневным ребенком.

В течение нескольких недель Хан-Юнис находился на одной из передовых линий войны между израильскими силами и боевиками ХАМАС, которая длится уже четвёртый месяц.

В среду израильская армия приказала палестинцам покинуть западные районы Хан-Юниса, на следующий день после того, как заявила, что ее войска полностью окружили город.

В секторе Газа израильтяне задерживают молодых палестинских мужчин боеспособного возраста. Появилось несколько видеороликов, на которых запечатлены задержанные палестинцы с завязанными глазами и раздетые до нижнего белья.

После ноябрьского прекращения огня боевые действия на юге сектора Газа усилились, и второй по величине город анклава Хан-Юнис стал последним объектом войны.

В среду Израиль вёл бой с палестинскими боевиками возле главной городской больницы Насера, где, по словам медиков, 850 пациентов и тысячи перемещенных лиц оказались в ловушке в результате, поскольку окружающие дороги были недоступны или слишком опасны.

Со вторника тысячи людей бежали из Хан-Юниса на юг, в сторону города Рафах.

По данным Министерства здравоохранения Газы, общее число погибших в результате войны в секторе Газа достигло 25 700 человек.

Израиль заявил, что ЦАХАЛ "продвигает операции в Хан-Юнисе" и сумел усилить свой контроль над этим районом в результате "сложных городских боев".

"Наши силы нанесли удар в самое сердце боевого командования, захватив важнейшее оборудование и разведданные", — сообщили в ЦАХАЛ, особо отметив подразделения "Эгоз" и "Маглан", проводившие рейды на объектах, которые, как утверждается, принадлежали Исламскому джихаду и ХАМАС.

Агентство ООН по делам беженцев сообщило в четверг, 25 января, что по меньшей мере 12 человек были убиты и 75 получили ранения, когда израильские танки нанесли удар по объекту БАПОР, расположенному в Хан-Юнисе.

В секторе Газа в настоящее время ведутся ожесточенные бои, и на этой неделе ЦАХАЛ объявил о рекордном числе погибших.

В пятницу ожидается решение Международного суда ООН (МС) по запросу Южной Африки о временных мерах против Израиля в связи с предполагаемым геноцидом в секторе Газа. ХАМАС уже заявил, что будет соблюдать прекращение огня, если Верховный суд ООН потребует этого

По данным западных СМИ, Израиль и ХАМАС достигли принципиальной договоренности о временном прекращении огня в секторе Газа на 30 дней, освобождении израильских заложников и палестинских заключенных. Но её реализация задерживается из-за разногласий по вопросу условий окончательного прекращения военной операции Израиля в секторе Газа.

Семьи заложников, удерживаемых в Газе, устроили в четверг акцию протеста в Тель-Авиве, призывая к соглашению об их освобождении. Акция протеста прошла возле правительственного комплекса Кирия.

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В последние дни родственники пленников усилили давление на правительство на фоне международных призывов к Израилю провести переговоры о создании палестинского государства после войны с ХАМАС.

Израиль начал интенсивную военную кампанию в ответ на нападение ХАМАС 7 октября, в результате которого, по его словам, погибли 1200 человек и были захвачены около 240 заложников - 136 из них всё ещё остаются в секторе Газа.