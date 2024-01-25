"Маньяк из Амштеттена" будет переведен в обычную тюрьму

By Euronews

Ходатайство об освобождении из-под стражи Йозефа Фритцля, который 24 года держал в подвале и насиловал собственную дочь, было отклонено, но его переведут из специальной тюремной психиатрической больницы в обычную тюрьму

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Австриец Йозеф Фритцль, известный как "чудовище из Амштеттена", который более 24 лет держал в подвале своего дома собственную дочь и насиловал ее, будет переведен из специальной тюремной психиатрической больницы в обычную тюрьму.

Согласно решению суда, 88-летний Фритцль должен будет регулярно проходить психотерапию в течение 10 лет.

Ходатайство о его освобождении из-под стражи было отклонено, но это решение все равно является победой для адвокатов преступника, поскольку условия содержания в обычной тюрьме считаются улучшением.

Астрид Вагнер, адвокат Йозефа Фритцля: "Во время слушаний он чуть не плакал. Он еще раз рассказал о том, как ужасны были его поступки. Он сказал, что ему невероятно жаль своих жертв и что он хотел бы исправить все, что сделал. Он неоднократно говорил, что хотел бы отдать свою жизнь, чтобы все исправить, но, к сожалению, он не может этого сделать. Но он занят своим делом и день, и ночь, перед ним все время лежат судебные документы".

Зверские преступления были раскрыты в 2008 году, а в 2009-и Фритцль был приговорен к пожизненному заключению за инцест, изнасилование, незаконное лишение свободы, содержание людей в рабстве и убийство по недосмотру одного из семи своих малолетних детей.

Дочь Фритцля исчезла в 1984 году в возрасте 18 лет и вновь обрела свободу лишь в 2008-м.