Атака российских дронов на украинские города

By Euronews

Украинские власти сообщают о перехвате 11 запущенных Россией дронов из 14. Имеются раненые. Пожар на НПЗ в Туапсе в Краснодарском крае РФ.

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Несколько человек получили ранения в результате атаки российских беспилотников на территорию Украины.

В Одессе пострадали 6 человек, повреждены несколько жилых домов и склад.

Киев заявил, что системы ПВО в Одесской и Николаевской областях сбили 11 из 14 запущенных Москвой дронов.

В заявлении ВВС Украины говорится, что российские силы использовали беспилотники "Шахед" иранской разработки.

Киев продолжает призывать западных союзников к усилению своих систем ПВО, в то время как российская ночная кампания беспилотных и ракетных атак на ключевые украинские города и инфраструктуру продолжается.

В России оперативный штаб Краснодарского края подтвердил в своём Telegram канале, что на нефтеперерабатывающем заводе в черноморском порту Туапсе на юге страны произошел пожар. По данным местных источников, погибших и пострадавших нет. Пожар потушили ночью. Обстоятельства происшествия выясняются. Телеграм-канал "112" говорит о возможной беспилотной возможной атаке.