Германия: машинисты поездов проводят 6-дневную забастовку

By Euronews

В Германии машинисты поездов проводят 6-дневную забастовку - транспортное сообщение нарушено по всей стране

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Машинисты поездов в Германии начали 6-дневную забастовку, требуя от главного железнодорожного оператора страны Deutsche Bahn повышения оплаты труда и сокращения рабочего времени.

Движение нарушено по всей стране, за исключением линий, связывающих Германию со Швейцарией, которые обслуживает немецкий филиал Швейцарских железных дорог.

"Профсоюзу, наверное, не понравится, что у нас есть альтернатива, - говорит пассажирка, которой акция не коснулась. - Но для меня это, конечно, очень хорошо. И, надо сказать, очень надежно. Всегда вовремя".

По данным Deutsche Bahn, отменено около 80 процентов поездов дальнего следования. Значительно сокращено движение региональных поездов и грузовых составов.

Профсоюз требует повышения зарплаты машинистам, а также сокращения рабочего времени с 38 до 35 часов в неделю. Кроме того он добивается единовременной премии в размере 3 000 евро, чтобы компенсировать последствия инфляции.

Deutsche Bahn выполнить эти требования отказывается.

"Последствия этой забастовки отразятся на грузовых перевозках через Альпы, в Польше и в скандинавских странах, а также на работе морских портов в Нидерландах и Бельгии", - говорится в заявлении Deutsche Bahn.

Министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Фолькер Виссинг заявил, что, поскольку переговоры ни к чему не привели, правительство Германии не исключает возможности арбитражного разбирательства между профсоюзом GDL и Deutsche Bahn.

"Если ситуация зашла в такой тупик, что мы, очевидно, больше не можем разговаривать друг с другом, нам срочно требуется посредничество или арбитраж", - подчеркнул Виссинг.

Deutsche Bahn на прошлой неделе сделала третье предложение профсоюзу в попытке положить конец спору о зарплате, который привел к серьезным перебоям на транспорте в последние месяцы.

В частности, компания готова пойти на общее повышение заработной платы до 13%, а также предлагает возможность машинистам поездов и поездным бригадам сократить еженедельное рабочее время на один час (до 37 часов) с сохранением зарплаты с 1 января 2026 года.