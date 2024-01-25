By Euronews

Бывший офицер ФСБ и "министр обороны" самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) поддерживал войну в Украине, но критиковал президента РФ и военное руководство России за недостаточно эффективные боевые действия.

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Мосгорсуд приговорил экс-офицера ФСБ и бывшего "министра обороны" самопровозглашенной ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам колонии за "призывы к экстремизму". Ему также запретили три года администрировать сайты.

Поводом для уголовного дела стали два июльских поста в телеграм-канале Стрелкова: он поддерживал войну России против Украины, но критиковал военное руководство и президента РФ Владимира Путина за недостаточно эффективное ведение боевых действий.

Уже находясь в СИЗО, Игорь Стрелков объявил о намерении участвовать в выборах на пост президента России, но так и не отправил документы в ЦИК.

Стрелков — одно из главных лиц конфликта на востоке Украины 2014 года. Он принимал участие в аннексии Крыма, а затем с отрядом захватил город Славянск в Донецкой области и занял пост "министра обороны" ДНР. Международный уголовный суд в Гааге заочно приговорил его к пожизненному заключению, признав виновным в крушении "Боинга" Malaysia Airlines в Донецкой области в июле 2014-го.