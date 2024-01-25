Во Францию и Испанию пришла весна

By Euronews

Необычно теплая для зимнего сезона погода установилась в Испании и Франции. Солнце свети вовсю, а воздух в некоторых регионах прогрелся до 28 градусов Цельсия.

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В странах Южной Европы установилась удивительно теплая погода, не соответствующая сезону. В Испании в последние дни наблюдаются рекордно высокие температуры. В регионах Валенсия и Мурсия столбик термометра показывает плюс 28 градусов Цельсия. В Мадриде - плюс 19 -ть.

Тепло принес с собой мощный антициклон, который сейчас господствует над Пиренейским полуостровом. Неожиданно ранняя весна, вызвала неоднозначную реакцию:

"Это ужасно, потому что летом у нас очень жарко. Так что нам нужно немного холода, чтобы отдохнуть, пожалуйста".

"Я наслаждаюсь солнцем, которое сейчас светит вовсю. Это почти похоже на весну".

По другую сторону Пиренеев, во Франции, люди также наслаждаются солнечными днями. В Перпиньяне воздух прогрелся до 22 градусов. В Марселе сегодня обещают плюс 20-ть.

Самым теплым январским днем во Франции за всю историю метеонаблюдений стало 24 января - средний показатель составил выше 12 градусов Цельсия. В 1937 году в этот день было почти 11 градусов тепла.