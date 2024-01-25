Очереди в поддержку Надеждина: на что надеется российская оппозиция?

By Euronews

По всей России люди выстраиваются в очереди, чтобы поставить подписи за регистрацию кандидата в президенты Бориса Надеждина, хотя многие признаются, что на перемены не рассчитывают

РЕКЛАМА

Тысячи людей выстраиваются в очереди по всей России, чтобы поддержать либерального политика Бориса Надеждина, заявившего о намерении принять участие в президентских выборах.

Для этого необходимо собрать не менее 100 000 подписей. Он единственный потенциальный кандидат, который открыто высказывается против действий России в Украине.

"Я за любого, хоть за черта лысого готов голосовать, только бы что-то изменилось, - говорит этот мужчина. - Хотя я понимаю, что это бесполезно, но..."

Я за любого, хоть за черта лысого готов голосовать, только бы что-то изменилось

"Я мать, у меня трое детей, - говорит эта женщина. - Война это ужасно. Ужасно. Очень нужно прекратить это. Как можно скорее".

В Кремле говорят, что Надеждин не является серьезным соперником для Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента после того, как в штабе Надеждина сообщили, что за него уже собрано более 100 тысяч подписей.

Мы вообще не считаем его соперником Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Недавно Надеждин встретился с группой жен военнослужащих, требующих их возвращения с передовой, и раскритиковал решение властей оставить их на фронте, пока продолжаются боевые действия.

Оппозиционные кандидаты продолжат борьбу

Другого потенциального кандидата в президенты, экс-депутата городской думы Ржева Екатерину Дунцову ЦИК регистрировать отказался, заявив, что впредставленных ею документах якобы есть многочисленные нарушения.

Но, находясь за решеткой в колониях или в изгнании за границей, как Алексей Навальный, Илья Яшин или Владимир Кара-Мурза, - российские оппозиционеры обещают, что продолжат борьбу с Владимиром Путиным.

Хотя они уверены, что он будет объявлен победителем независимо от того, как проголосуют избиратели.

Тем не менее они рассчитывают подорвать широкую общественную поддержку, которой пользуется действующий президент, настроить общественное мнение против войны в Украине и показать его противникам, что они не одиноки.