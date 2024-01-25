By Euronews

Это "только верхушка айсберга", считают авторы исследования. Реальное число жертв может достигать 10 тысяч человек.

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Скандал в Евангелической церкви Германии: исследователи подтвердили имена 2225 человек, которые за последние десятилетия подверглись сексуальному насилию и жестокому обращению со стороны как минимум 1250 священнослужителей.

И это "только верхушка айсберга", заявил руководитель проекта Мартин Вацлавик.

Расследование велось три года в нескольких университетах Германии по заказу самой ЕЦГ, выделившей на него более 3,5 млн евро.

"Как институция мы также виновны в бесчисленных преступлениях против бесчисленного количества людей, и я могу только искренне извиниться перед всеми, кого мы так обидели", — сказала глава ЕЦГ Кирстен Ферс во время обнародования результатов расследования.

Пострадавшие раскритиковали расследование за то, что оно было проведено слишком поздно, но призвали продолжать работу — в том числе на государственном уровне.

"В Евангелической церкви есть проблема с сексуальным насилием. Мы находим большое количество таких случаев, но и здесь есть проблема с тем, как в ней обращаются с жертвами, когда они заявляют о себе", — отметила одна из жертв насилия Катарина Крах.

Авторы расследования считают, что реальное число жертв насилия в Евангелической церкви может составлять около 10 тысяч человек.

В 2018 году исследователи обнаружили более 3 тысяч случаев сексуального насилия над детьми в Католической церкви Германии с 1945 по 2014 год. После этого её официально покинули более миллиона немцев.