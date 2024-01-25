В Японии человека приговорили к смертной казни за поджог студии аниме

В результате трагедии в 2019 году погибли 36 человек. Преступник объяснил свои действия тем, что хотел поквитаться со студией за плагиат его романа.

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Окружной суд Токио приговорил к высшей мере наказания Синдзи Аоба, которого признали виновным в поджоге аниме-студии Kyoto Animation в 2019 году, в результате чего погибли 36 человек и еще 30 пострадали. Преступник сам получил сильные ожоги и более года проходил лечение.

45-летний Аоба объяснил свои действия тем, что хотел поквитаться со студией за плагиат его романа. В Kyoto Animation заявили, что получали роман от человека по имени Синдзи Аоба, но он не был выбран. Там подчеркнули, что его текст не использовали впоследствии для создания аниме.

Защита Аоба просила его оправдать из-за психического расстройства, однако медицинская экспертиза не признала его невменяемым.