Украинские студенты учатся летать на самолетах Cessna в Чехии

By Euronews

Программа готовит гражданских пилотов, которые смогут работать в Украине, когда закончится война.

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Вера и Данила — двое из 20 студентов Национального авиационного университета в Киеве, которые сейчас проходят летную подготовку в Чешском техническом университете в Праге. Украинцы учатся летать на самолетах Cessna в аэропортах Карловых Вар и Бенешова.

"Когда закончатся боевые действия, Украине потребуется быстро восстановить инфраструктуру, неотъемлемой частью которой является гражданский воздушный транспорт. Общий бюджет — более 22 миллионов крон, и большая часть этого фонда используется для практических занятий", — заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Эти 22 млн чешских крон — около 900 тысяч евро — были выделены из чешской Программы помощи Украине. Часть средств поступили от США.

"Это очень хорошо для нас, потому что мы можем получить летную практику, а также подготовиться к тому, чтобы стать европейскими пилотами", — говорит украинский студент Данила Осадчий.

"Если война закончится до этого времени, я бы, конечно, летала в Украине, потому что это моя родина. Я бы хотела полететь куда-нибудь из международного аэропорта Борисполь под Киевом, но зависит от обстоятельств", — добавляет Вера Литвин.

Программа готовит только гражданских пилотов, не военных летчиков.

"Нет, нет, я гражданский пилот. Я не знаю ничего об армии", — добавляет Вера Литвин.

После первого года обучения в Чехии украинские студенты должны получить коммерческую лицензию. Еще через два года они должны получить лицензию на гражданские полеты в любую точку Европы.