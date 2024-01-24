Наслаждаясь зимой в Катаре: от морских традиций до воздушных шаров

Зимой в Катаре погода просто идеальная, и Qatar 365 приглашает местных жителей и гостей на фестивали, чтобы полюбоваться старинными лодками дау, яркими воздушными шарами, и отдохнуть всей семьёй в парке развлечений.

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В этом выпуске Qatar 365 речь пойдёт о различных мероприятиях в Дохе, приглашающих с удовольствием провести время на свежем воздухе в прохладное время года.

Катарцы очень горды своим морским наследием и традициями. Они всегда используют любую возможность, позволяющую отпраздновать это событие. Классические лодки, которые использовались для ловли жемчуга и торговли товарами в открытом море задолго до открытия нефти и газа, известны на местном языке как дау. Такие лодки были представлены на ежегодном фестивале в культурной деревне Катара. Аадель Халим, выступая с трибун, прославлял морскую историю Катара.

На Катарском полуострове появились более широкие возможности для отдыха и развлечений, что является бонусом для иностранных гостей. Для Лайлы Хумайры была организована специальная экскурсия по территории тематического парка Winter Wonderland в Лусаиле, в ходе которой она лично посмотрела, какие здесь предлагают возможности для семейного отдыха.

В зимнее время года в Катаре также царит оживление. В рамках фестиваля воздушных шаров в Катаре гостям предлагают посмотреть на самые лучшие образцы их дизайна, представленные со всего мира. И это яркое шоу проходит в идеальных погодных условиях. Как для туристов, так и для местных жителей это событие уже успело перейти в категорию обязательных для посещения.