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Израиль и ХАМАС "в общих чертах" договорились о перемирии

Боевые действия в Газе продолжаются более трех месяцев
Боевые действия в Газе продолжаются более трех месяцев Авторское право Abed Khaled/AP Photo
By Euronews
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О соглашении пишет "Рейтер" со ссылкой на источники. Тем не менее разногласия по поводу условий перемирия пока не позволяют сторонам заключить договор.

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Израиль и ХАМАС в общих чертах договорились о прекращении огня в секторе Газа на месяц — в обмен на освобождение палестинских заключенных из тюрем одной стороной и израильских заложников другой. Об этом пишет "Рейтер" со ссылкой на источники. Тем не менее разногласия по поводу условий перемирия пока не позволяют прийти к полному соглашению, отмечает агентство.

Ранее к немедленному прекращению огня призывал генсек ООН Антониу Гутерриш. Он также подчеркивал, что единственный путь к долговременному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке — это так называемое решение о двух государствах, Израиле и Палестине, которое отвергают в Тель-Авиве.

Израиль также настаивает на отстранении от власти в Газе шести лидеров палестинской группировки, ответственных за планирование атаки 7 октября, рассказал "Рейтер" собеседник в рядах боевиков. В свою очередь ХАМАС опасается, что ЦАХАЛ продолжит боевые действия в Газе после освобождения заложников, и требует гарантий постоянного прекращения огня прежде, чем начнет их отпускать.

Израиль и ХАМАС не ведут переговоры напрямую. Всё взаимодействие между ними проходит через посредников — США, Египет и Катар.

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