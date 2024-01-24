В Германии бастуют машинисты поездов, транспортное сообщение нарушено

By Euronews

Немецкие машинисты требуют сокращения рабочей недели без потери в зарплате. Профсоюзы проводят шестидневную забастовку. Они готовы прекратить акцию, если концерн Deutsche Bahn пойдет на уступки.

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В Германии из-за забастовки железнодорожников нарушено транспортное сообщение. Отменены многие поезда, в том числе дальнего следования. Машинисты концерна Deutsche Bahn требуют сократить рабочую неделю с 38 до 35 часов без потери в заработанной плате. Стачка должна продлится шесть дней. Бастующие готовы ее прекратить, если Deutsche Bahn пойдет на уступки. Профсоюз машинистов сделал концерну новое предложение концерну по урегулированию спора. Оно включает модель постепенного сокращения рабочего времени.

Филипп Грамс, машинист поезда, представитель профсоюза: "Это такое же соглашение о заработной плате, которое мы заключили с 18 другими железнодорожными компаниями в Германии. Это означает, что теперь от господина Зайлера зависит, продолжим ли мы забастовку".

Руководство Deutsche Bahn пыталось предотвратить забастовку, заявила в Берлине представительница концерна Аня Брекер. Она предупредила о катастрофических последствиях стачки для экономики.

Аня Брекер, представитель Deutsche Bahn:"Шестидневная забастовка оказывает огромное влияние на экономику. Строго говоря, профсоюз наносит удар и по экономике Германии, и по экономике Европы. Потери уже ощущаются на рынке европейских грузовых перевозок".

Маишисты грузовых поездов прекратили работу во вторник в шесть часов вечера. В ночь на среду к ним присоединились машинисты пассажирских составов.

Путешественники по-разному относятся к забастовке: кто-то с пониманием, а некоторые испытывают гнев и смирение:

"Ничего хорошего в этом нет. Мы теряем два дня в отеле, мы пропускаем спектакль. Мне это не нравится".

"В принципе, я - за забастовку, но почему она такая долгая? Это спорный вопрос".

В наступившим году это уже вторая забастовка машинистов.