Минобороны Испании требует 94 тысячи евро от британца, который заявил, что взорвет самолет

By Euronews

Молодой человек, обвиненный в нарушении общественного порядка, предстал перед испанским судом и заявил, что его сообщение о намерении взорвать самолет было шуткой

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Летом 2022 года Адитья В. собирался вылелеть на испанскй остров Менорка из лондонского аэропорта Гатвик.

Перед самой посадкой молодой британец решил отправить фотографии зоны регистрации семи своим друзьям через социальную сеть Snapchat. Снимки содержали фразу, которую он написал сам: "На пути к взрыву самолета, я член Талибана".

Британская разведка обнаружила сообщение, когда самолет уже находился над Францией, и решила предупредить Испанию.

Министерство обороны направило истребитель Eurofighter для сопровождения самолета, полагая, что пассажир является террористом.

В понедельник молодой человек предстал перел Национальным судом Испании, обвиненный в нарушении общественного порядка. Министерство обороны Испании подало иск с требованием компенсировать ему 94 782,47 евро, в которые обошлась отправка истребителя Eurofighter.

"Это была шутка", - оправдывался молодой человек перед судьей, объясняя, что сделал это потому, что его друзья "всегда смеялись над ним из-за его пакистанской внешности".

По данным El Español, молодой человек объяснил, что видел истребитель Eurofighter из окна самолета, но не думал, что он там находится, из-за сообщения, которое он отправил, думая, что это учения в связи с войной Украине.

С помощью переводчика британец смог рассказать свою версию событий. Он настаивал на том, что не думал, что розыгрыш зайдет так далеко, и что он просто поделился фотографией со своими друзьями.

Один из его друзей был подключен к общедоступному Wi-Fi в аэропорту, поэтому фотография попала в распоряжение британской разведки.

Уголовный кодекс Испании гласит, что человек, который "ложно симулирует ситуацию, представляющую опасность для общества" и требующую помощи полиции или службы спасения, "подлежит наказанию".

Вердикт по этому делу пока не вынесен.