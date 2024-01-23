Десятки погибших и раненых из-за схода оползня в Китае

20 человек погибли и 24 считаются пропавшими без вести в Китае. В горном районе провинции Юньнань сошёл оползень.

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20 человек погибли, 24 пропали без вести из-за схода оползня в отдаленной горной части юго-западной китайской провинции Юньнань.

Катастрофа произошла около 6 часов утра в понедельник в деревне Ляншуй. Во вторник власти возобновили поисково-спасательные операции после временной приостановки работ из-за очередного предупреждения о оползне.

В условиях минусовой температуры и выпавшего снега работали более 1000 спасателей. Двое выживших были госпитализированы в понедельник.

По данным китайских СМИ, оползень был вызван обрушением крутой вершины скалы. Что стало причиной - не уточняется.

Спасатели борются со снегом, обледенением дорог и морозом, который, по прогнозам, сохранится как минимум в течение следующих трех дней.

Во многих частях Китая шёл густой снег, который вызвал транспортный хаос и поставил под угрозу жизни людей.

На прошлой неделе спасатели эвакуировали туристов из отдаленной зоны катания на северо-западе КНР, где десятки лавин, вызванных сильным снегопадом, задержали более 1000 человек в префектуре Алтай в Синьцзянском регионе, недалеко от границы Китая с Монголией, Россией и Казахстаном.

Оползни, часто вызванные дождем или небезопасными строительными работами, не являются редкостью в Китае. В прошлом году в результате схода селевых потоков погибло не менее 70 человек.

Всего в результате стихийных бедствий в Китае в прошлом году погиб и пропал без вести 691 человек, что привело к прямым экономическим потерям в размере около 345 млрд юаней (48 млрд долларов США, по данным Национальной комиссии по уменьшению стихийных бедствий и Министерства по чрезвычайным ситуациям). Власти приняли меры экстренного реагирования на геологические катастрофы и направили на место рабочую группу экспертов.