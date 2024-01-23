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Протесты фермеров во Франции: гибель женщины, перекрытые дороги и обещания Макрона

Фермеры перекрыли движение на автодорогах в нескольких департаментах Франции
Фермеры перекрыли движение на автодорогах в нескольких департаментах Франции Авторское право Matthieu Mirville/AP
By Euronews
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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал правительство "мобилизоваться", чтобы решить проблемы фермеров, которые блокируют дороги в знак протеста против сельскохозяйственной политики французского правительства. В одном из департаментов погибла женщина, принимавшая участие в протестах.

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В результате наезда автомобиля в Памье во французском департаменте Арьеж, где проходят протесты фермеров, погибла женщина. Ее муж и 14-летняя дочь получили серьезные травмы. Ранним утром во вторник автомобиль выехал на перекрытую дорогу и врезался в баррикаду, возведенную протестующими. Как сообщили в полиции, водитель и пассажиры машины задержаны, ведется расследование.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил свои соболезнования в соцсети Х. 

В следующем твите он написал, что обратился к правительству с призывом "мобилизоваться", чтобы найти практическое решение трудностей, с которыми сталкиваются фермеры.

Протестующие блокируют дороги по всей Франции и выкладывают груды мусора у административных зданий в знак протеста против падения доходов, роста издержек и чрезмерного, по их мнению, регулирования сельскохозяйственного сектора.

Плакат протестующих сельхозпроизводителей с надписью "Без нас вы будете голодать"
Плакат протестующих сельхозпроизводителей с надписью "Без нас вы будете голодать"Nicolas Mollo/AP

Аналогичные акции фермеров проходят и в других европейских странах, в частности в Германии, Польше, Румынии и Нидерландах.

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