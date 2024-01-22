Протесты в Галисии из-за экологического кризиса

Демонстранты в Галисии критикуют управление экологическим кризисом, с которым столкнулся регион: море выбрасывает на берег сотни тысяч пластиковых гранул.

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Тысячи людей протестовали в воскресенье в Сантьяго-де-Компостеле в испанской Галисии против того, как местные власти решают проблему пластиковых гранул.

Сотни тысяч маленьких белых шариков были выброшены на северное побережье Испании с начала января. Это часть груза, упавшего с контейнеровоза Toconao у берегов Португалии в прошлом месяце. В море попали шесть контейнеров. В одном из них оказались 1000 мешков с микропластиком.

Среди протестующих были основные кандидаты от оппозиции на региональных выборах в Галиции (социалисты, Подемос и Галисийский националистический блок). Голосование состоится 18 февраля.

9 января местные власти Галисии объявили чрезвычайную экологическую ситуацию и вместе с властями Астурии, соседнего региона, также затронутого кризисом, обратились за помощью к центральному правительству в Мадриде. Сотрудники Береговой охраны и волонтёры буквально по крупицам собирают пластик и ищут ещё не разорвавшиеся мешки, чтобы достать их до тех пор, пока гранулы попадут на пляжи. Но искать небольшие мешки в море чрезвычайно сложно.

Прокуратура Испании начала расследование экологического кризиса, опасаясь, что "пеллеты", как называют гранулы, обладают токсичными свойствами, что модет подставить под угрозу безопасность пищевых продуктов.

Только в Европе более 165 тысяч тонн микропластика ежегодно теряются в окружающей среде в процессе производства и транспортировки. Каждую секунду в моря и океаны выбрасывается более 200 кг пластика.

В октябре прошлого года Еврокомиссия представила проект, предусматривающий сокращение выбросов микропластика в окружающую среду на 74%. Но гранулы, которые уже находятся в море, будут оседать на пляжах в течение десятилетий.