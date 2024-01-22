Манифестанты требуют от Макрона не подписывать закон об иммиграции

By Euronews и EBU

Десятки тысяч людей вышли на улицы французских городов в воскресенье, чтобы призвать президента Эммануэля Макрона не подписывать закон об иммиграции. По их мнению, это явно ультраправый текст, который предает французские ценности.

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По данным Министерства внутренних дел, в манифестациях приняли участие 75 000 человек по всей стране, из них 16 000 в Париже. Согласно левому профсоюзу CGT (Всеобщая конфедерация труда), по всей стране в акциях приняли участие 150 000 человек.

Через четыре дня Конституционный совет Франции должен принять решение о том, соответствуют ли статьи закона, принятого в декабре, основному документу страны. Среди прочего, законопроект даёт правительству дополнительные полномочия по депортации "нежелательных" иностранцев и ужесточает для иммигрантов возможность пользоваться преимуществами национального социального обеспечения.

К акции протеста в воскресенье призвали 200 деятелей искусства и профсоюзы. Закон “написан под диктовку торговцев ненавистью, которые мечтают навязать Франции свой проект ”национальных предпочтений"", - говорится в обосновании. Национальные предпочтения, согласно которым французы, а не иностранцы, должны извлекать выгоду из богатств страны, долгое время были лозунгом ультраправой партии "Национальное объединение".

Участник акции против закона об иммиграции в Париже с транспарантом: "Закон об иммиграции - позор нации", 21 января 2024 г. Thomas Padilla/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Президент Макрон поддержал закон, но заявил, что некоторые статьи кажутся ему неконституционными. Газета Le Monde недавно процитировала неназванного чиновника Министерства внутренних дел, заявившего, что Конституционный совет может отменить “добрую дюжину” статей.

Некоторые статьи закона затрудняют въезд членов семьи тех, кто уже живёт во Франции. Например, заявитель, пытающийся воссоединиться с супругом или родителем, должен будет продемонстрировать знание французского языка.

По мнению аналитиков, закон об иммиграции отражает "последнюю попытку" центриста Макрона склонить правительство вправо в преддверии июньских европейских выборов в контексте, когда, согласно опросам общественного мнения, крайне правые стремительно набирают популярность. На горизонте также маячит возможность победы на президентских выборах-2027 лидера Национального объединения Марин Ле Пен. После двух президентских мандатов Макрон баллотироваться не может.