США: более 90 человек стали жертвами непогоды за неделю

By Euronews и EBU, AP

91 смертельный случай, связанный с экстремальными температурами, аномальными снегопадами и обледенением, зафиксирован в США. Суровая зима пришла и в Европу, которая отвыкла от снежных бурь и крепких морозов.

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91 смертельный случай, связанный с экстремальными температурами, аномальными снегопадами и обледенением, зафиксирован в США. Непогода бушует на всей территории страны, но на северо-востоке, по словам метеорологов, наблюдается довольно редкое явление, когда "арктический воздух соединяется с влагой из Мексиканского залива".

На Среднем Западе в воскресенье похолодало до -30 градусов. На северо-западе штата Индиана выпал почти метр снега. Власти города Мичиган-Сити были вынуждены объявить чрезвычайное положение.

Национальная метеорологическая служба прогнозирует, что температура может опуститься до - 15 градусов в ряде районов Арканзаса, Миссисипи, Миссури, Теннесси, Кентукки и Канзаса. Десятки тысяч домов остаются без электричества из-за вызванных непогодой сбоев в линиях электропередачи.

Суровая зима пришла и в Европу, которая отвыкла от снежных бурь и крепких морозов, что вызвало хаос на дорогах во многих странах: от Испании до Хорватии.

В Румынии воскресенье выдалось морозным на большей части территории. В горных районах температура упала до -18 градусов по Цельсию. Низкие температуры были также зафиксированы в городах Фэгэраш, Меркуря-Чук, Баку и Куртя-де-Аргеш. В столице столбики термометра показывали -10 градусам по Цельсию.

Снегопад в Бухаресте и морозы до -10 градусов, 20 января 2024 г. Vadim Ghirda/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

А на Ирландию и Великобританию надвигается шторм "Иша". В воскресенье в нескольких ирландских графствах было объявлено предупреждение о сильном ветре, дожде и высоких волнах. Более 2000 домов и предприятий в настоящее время остаются без электричества.

В графствах Голуэй и Майо вступило в силу "Красное" предупреждение. Ожидается, что порывы ветра будут достигать скорости до 130 км/ч. Метеорологи предупредили об вероятном падении деревьев и сложным условиям на дорогах.

Национальное управление по борьбе с пожарами и чрезвычайными ситуациями (NDFEM) призвало людей держаться подальше от прибрежных районов на время непогоды. В аэропорту Дублина из-за шторма "Иша" были отменены 102 рейса.