Рон Десантис завершил предвыборную кампанию и поддержал Трампа

By Euronews и AP

Губернатор Флориды Рон Десантис завершил свою кампанию по выдвижению кандидатом от республиканской партии. Он сообщил об этом в воскресенье, непосредственно перед праймериз в Нью-Гэмпшире, поддержав своего главного соперника.

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Губернатор Флориды Рон Десантис завершил свою кампанию по выдвижению кандидатом от республиканской партии. Он сообщил об этом в воскресенье, непосредственно перед праймериз в Нью-Гэмпшире, поддержав своего главного соперника Дональда Трампа.

Таким образом, среди претендентов на Белый дом в 2024 году остались лишь Трамп и бывший посол США при ООН Никки Хейли. Свое решение Рон Десантис обосновал в видеообращении к избирателям, обнародованном в соцсетях в воскресенье.

Для меня ясно, что большинство избирателей-республиканцев на праймериз хотят дать Дональду Трампу еще один шанс. Я подписал обязательство поддержать кандидата от республиканцев, и я выполню это обещание. Я поддерживаю его, потому что мы не можем вернуться к старой республиканской гвардии, к подогретому корпоративизму в новой упаковке, которую представляет Никки Хейли Рон Десантис губернатор Флориды

Решение Десантиса завершает впечатляющее падение губернатора Флориды, который когда-то считался законной угрозой для Трампа в Республиканской партии, отмечают наблюдатели.

Десантис вступил в гонку за праймериз с серьёзными преимуществами: это подтверждали первые опросы общественного мнения. Он и его союзники сколотили политическое состояние, значительно превышающее 130 миллионов долларов. Губернатор Флориды мог, в отличие от Трампа, похвастаться значительным законодательным опытом по таким важным для многих консерваторов вопросам, как аборты и преподавание расовых и гендерных вопросов в школах.

Но все эти преимущества не выдержали реалий американской политики. Начиная с заявления о вступлении в гонку за праймериз, которое сопровождалось техническими сбоями, заканчивая постоянными потрясениями в его штабе и стратегии кампании, Десантиса преследовали неудачи. Последней каплей стал проигрыш на кокусах в Айове, где он отстал на 30 % от Трампа.

Сам Трамп, узнав об отказе Десантиса от гонки, перешёл к более примирительному тону поздно вечером в воскресенье на митинге в Рочестере, штат Нью-Гэмпшир, назвав Десантиса “действительно потрясающим человеком”. “Я также с нетерпением жду совместной работы с Роном, чтобы победить на всеобщих выборах", добавил экс-президент.

Никки Хейли узнала о выходе Десантиса из гонки в Сибруке, штат Нью-Гэмпшир. “Он провел отличную гонку, был хорошим губернатором, и мы желаем ему всего наилучшего. Теперь остались один парень и одна леди“, - сказала она в зале, заполненном сторонниками и СМИ.